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Общество

Азимбек Бекназаров: Неприкосновенность Алмазбеку Атамбаеву дали сами депутаты

У Алмазбека Атамбаева не было неприкосновенности до внесения изменений в закон о гарантиях деятельности президента. Об этом на пресс-конференции в 24.kg напомнил бывший генеральный прокурор Азимбек Бекназаров.

По его словам, в соответствии с Конституцией 2010 года президент Кыргызстана был лишен статуса неприкосновенности.

«Но эту прикосновенность создала Конституционная палата. Это тоже плевок Атамбаеву, поощрявшему внесение изменений в закон о гарантиях деятельности президента. Затем депутаты шестого созыва приняли закон, закрепив эту норму. А теперь эти же депутаты вынуждены лишать неприкосновенности Атамбаева, которого ею и наделили», — объяснил Азимбек Бекназаров.

Бывший генпрокурор считает, что привлечением к ответственности экс-президента страны ничего не решится.

«Мы двух президентов лишили статуса неприкосновенности, привлекли к ответственности, но в стране ничего не изменилось, потому что система так и осталась», — сказал Азимбек Бекназаров.
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