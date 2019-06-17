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Общество

Лишением неприкосновенности Атамбаева должна заниматься независимая комиссия

Необходимо создать независимую комиссию для привлечения к ответственности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил бывший генеральный прокурор Азимбек Бекназаров.

По его словам, экс-президент страны должен ответить перед законом за свои деяния в годы правления.

«Сейчас в состав комиссии вошли депутаты Жогорку Кенеша, которые заинтересованы, те, кто подвергался политическому гонению. Там должны быть представители общественных организаций, юристы, надо включить Ирину Карамушкину, Анвара Артыкова. Иначе это будет выглядеть как политическое гонение, месть», — считает Азимбек Бекназаров.

Он добавил, что принимал участие в лишении неприкосновенности двух бывших президентов Кыргызстана, которые сбежали из страны.

Отметим, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия для лишения неприкосновенности экс-президента.

Комиссия должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить бывшего главу государства иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.
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