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Общество

Почему депутаты не могут лишить неприкосновенности Атамбаева. Ответ Бекназарова

Фото 24.kg

Парламент шестого созыва не имеет морального права лишать неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявил бывший генеральный прокурор Азимбек Бекназаров.

По его словам, именно шестой созыв Жогорку Кенеша помогал экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву узурпировать власть.

«Они же назвали его отцом нации, хотели дать его имя альтернативной дороге север — юг. Они помогли Алмазбеку Атамбаеву узурпировать власть. Экс-президент лично утверждал список кандидатов каждой партии, идущей на выборах в парламент. Поэтому я сказал бы, что этот парламент — плевок Атамбаеву. Теперь они хотят лишить его неприкосновенности. Эти же люди через три года выступят и против Сооронбая Жээнбекова», — сказал Азимбек Бекназаров.

Вместе с тем бывший генпрокурор поддерживает инициативу привлечь к уголовной ответственности экс-главу государства.

«Я про узурпацию власти экс-президента говорил еще в 2012 году. Он создал АКС, потом взял Государственную пограничную службу под себя», — отметил Азимбек Бекназаров.

Отметим, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия для лишения неприкосновенности экс-президента.

Комиссия должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить бывшего главу государства иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.
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