Уголовное дело в отношении судьи Кубанычбека Касымбекова прекращено

В отношении председателя Ленинского районного суда Бишкека Кубанычбека Касымбекова прекратили уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Ранее дело возбудили по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления» УК КР.

Напомним, Кубанычбек Касымбеков являлся фигурантом уголовного дела. В 2015 году в Джалал-Абадской области главу айыльного аймака Чек и депутата Атабекского аыльного кенеша обвинили в присвоении или растрате вверенного имущества и служебном подлоге. Позже уголовное дело прекратили, но, несмотря на это, Кубанычбек Касымбеков в бытность судьей Сузакского райсуда вынес обвинительный приговор.

Кубанычбек Касымбеков вел в Бишкеке громкие процессы — по делу экс-главы Минюста Аиды Саляновой. Сейчас он председательствует на процессе по уголовным делам двух бывших мэров столицы Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.