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Общество

Германию заинтересовал международный аэропорт «Манас»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с делегацией международного аэропорта «Мюнхен» во главе с управляющим директором Ральфом Гаффалом. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что кабмин совместно с международными финансовыми институтами проводит активную работу для запуска проекта государственно-частного партнерства по развитию и модернизации аэропортов ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Ральфа Гаффала заинтересовало предложение кыргызской стороны. В ходе встречи достигнута договоренность об активизации переговоров и нахождении оптимальных направлений сотрудничества для того, чтобы превратить аэропорт «Манас» в мощный воздушный транспортный узел в Центральноазиатском регионе.

Международный аэропорт «Мюнхен» является вторым в Германии после аэропорта Франкфурта-на-Майне по числу обслуживаемых пассажиров и седьмым по загруженности аэропортом в Европе.
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