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Общество

В День донора 500 кыргызстанцев сдали кровь

Пятьсот кыргызстанцев сдали кровь в День донора. Об этом сообщает пресс-служба Красного полумесяца со ссылкой на Республиканский центр крови.

По ее данным, донорам и почетным донорам, которые сдают кровь на регулярной основе, вручили талоны на приобретение продуктов питания.

День донора учрежден в мае 2005 года на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

В 2019 году темой Международного дня донора крови является девиз «Безопасная кровь для всех». Тема кампании содержит настоятельный призыв к тому, чтобы все большее число людей в мире становились донорами и регулярно сдавали кровь, поскольку это залог обеспечения стабильных национальных поставок крови в достаточном объеме для всех пациентов, которым показано переливание крови.
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