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Общество

В некоторых районах Бишкека и регионах отключат газ

В некоторых районах Бишкека и регионах отключат газ. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

В связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа в следующих районах Бишкека:

  • 17-21 июня — улицы М.Джалиля, Чебоксарская;
  • 19-20 июня — улицы 7 апреля, Ахунбаева.

Газа не будет также:

  • 17-19 июня — село Аламедин (в районе МТФ);
  • 19-20 июня — село Маевка (улица Южная);
  • 18-19 июня — город Кадамджай;
  • 21 июня — город Айдаркен.
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