В некоторых районах Бишкека и регионах отключат газ. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
В связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа в следующих районах Бишкека:
- 17-21 июня — улицы М.Джалиля, Чебоксарская;
- 19-20 июня — улицы 7 апреля, Ахунбаева.
Газа не будет также:
- 17-19 июня — село Аламедин (в районе МТФ);
- 19-20 июня — село Маевка (улица Южная);
- 18-19 июня — город Кадамджай;
- 21 июня — город Айдаркен.