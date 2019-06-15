В некоторых районах Бишкека и регионах отключат газ. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

В связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа в следующих районах Бишкека:

17-21 июня — улицы М.Джалиля, Чебоксарская;

19-20 июня — улицы 7 апреля, Ахунбаева.

Газа не будет также: