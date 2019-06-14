Бишкекглавархитектура пригласила на практику студентов-дизайнеров

Около 30 будущих дизайнеров архитектурной среды пришли на практику в Бишкекглавархитектуру. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, практику пройдут студенты 3-4 курсов Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры.

«Им дали задание поднять в одной из программ​ объем зданий, расположенных на определенных отрезках центральных улиц и проспектов Бишкека. Несколько раз в неделю студенты приходят и показывают руководителям проделанную работу, если возникают вопросы, то специалисты предприятия помогают и консультируют их», — отметили в мэрии. ​

Как пояснили специалисты отдела рекламы и дизайна БГА, это позволит поддержать студентов в их учебе, сформировать уже на этом этапе сопричастность с городом, а также в будущем с их участием разработать единый стиль по фасадам зданий и значительно улучшить оформление рекламных вывесок в столице. ​ ​