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Общество

Спасибо, что закончился! Как саммит ШОС парализовал жизнь в Бишкеке

Дураки и дороги – две проблемы не только для России. В последние три дня Бишкек ярко продемонстрировал засилье обеих. Кыргызстан принял саммит ШОС, для участия в котором приехали главы 11 государств. Событие для политического имиджа  нужное и важное. По крайней мере, в этом пытаются убедить простой народ. Что получает Кыргызстан от проведения саммита, известно, пожалуй, только большим людям.

Честно говоря, для обычных бишкекчан это «величайшее событие года» осталось незамеченным, если бы власти не постарались сделать все, чтобы горожане надолго запомнили – в Кыргызстан приезжали важные и нужные люди. Нет, дело не в масштабной информационной кампании, где бы объяснили, зачем тратить столько времени, сил и денег на организацию. Мы пошли привычным и проверенным путем  забыли, что Бишкек не город-призрак и, кроме президента, депутатов и иже с ними, здесь живут обычные люди.

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Перекрытые дороги – главная особенность столицы в дни проведения саммита. Проще посчитать, сколько времени горожане могли передвигаться по городу без препятствий. Вам нужно на работу, забрать/отвезти ребенка в садик, на курсы, съездить в больницу, вы рожаете? Забудьте!

 Объяснений, зачем перекрывать движение во все возможные стороны, не было даже у инспекторов ГУОБДД. На прямой вопрос: «на сколько и зачем дороги закрыты», они разводят руками и лепечут под нос что-то вроде: «сами мы люди маленькие, нельзя ездить и ходить полчаса, может больше». О них, кстати, хочется сказать отдельно – надеть парадную форму, чтобы высокие гости оценили, инспекторов заставили, а вот о том, что им придется нести службу круглосуточно, подумать забыли – не купили даже воды.

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Возможно, кто-то возмутится, мол, в рамках саммита подписали кучу документов, обсудили важные вопросы, правда в стотысячный раз, похлопали друг друга по плечам, поулыбались и разъехались.

А давайте честно ответим на вопрос: что случится в Бишкеке после ШОС? Ничего! Просто горожане смогут выдохнуть: дорога не будет занимать три часа вместо обычных 20 минут, такси снова спустят тарифы, а баннер с неприглядного фасада в центре города снимут. Не удивлюсь, если через неделю из столицы пропадут миллионы цветов, красивые ограждения и подсветка на правительственных трассах. А вот в одном можно быть уверенными на 100 процентов – в городе снова станет грязно, темно и не сильно безопасно!

Гости разъезжаются, пыль в глаза можно больше не пускать.

 Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Но это не точно.
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