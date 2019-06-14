Абонентам «Бишкектеплоэнерго» включили горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, задержка с подачей горячей воды произошла из-за ремонта на газопроводе, который осуществлял «Газпром Кыргызстан».

В мэрии напомнили, что КП «Бишкектеплоэнерго» обеспечивает горячей водой и теплом 605 жилых домов,​ 12 объектов здравоохранения,​ 40 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 8 вузов, 25 прочих бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей. Предприятие обслуживает западную часть города — микрорайон «Джал», Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин.​

В муниципалитете просят с вопросами, связанным с теплоснабжением, которое обеспечивает КП «Бишкектеплоэнерго», обращаться в абонентский отдел по телефону 0312212847.