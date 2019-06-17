В Бишкеке 17 июня ясно. День увеличился до 15 часов 20 минут. Воздух прогреется до +30 градусов.

Отключение газа, света, воды

до 21 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой.

Памятные даты

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

Установлен Генеральной ассамблеей ООН в 1994 году (резолюция 49/115).

Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.

Генеральная ассамблея ООН также провозгласила период с января 2010 года по декабрь 2020 года Десятилетием ООН, посвященным пустыням и борьбе с опустыниванием. Его цель — содействие проведению мероприятий по охране засушливых земель.

Всемирный день мотоциклиста

Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появилась 22 июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах.

С 2008-го День мотоциклиста с третьей среды июля перенесен на третий понедельник июня. Изменение даты сделано, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов всего мира.

Люди, которые меняли мир

Родился художник Леонтий Горбунов

Фото www.vb.kg. Леонтий Горбунов

Родился 17 июня 1929 года в селе Семеновка Казахской ССР. График.

В выставках участвует с 1962-го.

Работал преимущественно в акварели. Много произведений посвящено югу республики, являющемуся для него неисчерпаемым родником творческого вдохновения.

С 1979 года — член Союза художников СССР.

Фото fergananews.com. Сын Леонтия Горбунова с его картинами

Участник республиканских и международных выставок. Его произведения находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева, музеях СНГ, а также в частных собраниях.

Умер 3 ноября 2013 года в Оше.

Перед смертью Леонтий Владимирович передал свои работы в дар Ошскому областному музею изобразительного искусства и детской художественной школе имени Г.Айтиева.

Родился оператор-постановщик Хасанбек Кыдыралиев

Фото Facebook. Хасанбек Кыдыралиев

Родился 17 июня 1960 года. Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Народный артист Кыргызской Республики.

С 1988 года принял участие в съемках более чем 20 фильмов. Первая картина — «Гибель во имя рождения». Работал в проектах «Кочевник» (режиссеры Иван Пассер, Сергей Бодров), «Монгол» (режиссер Cергей Бодров). Обладатель многочисленных наград, в том числе премии Павла Лебешева.

Снял около 300 рекламных роликов и музыкальных клипов.

У кого намечается той

Толекан Исмаилова

Родилась 17 июня 1954 года. Директор правозащитной организации «Бир дуйно — Кыргызстан».

Турдубекова Назгуль

Родилась 17 июня 1972 года. Директор ОФ «Лига защитников прав ребенка».

Данияр Абдыкеримов

Родился 17 июня 1980 года. Режиссер, продюсер.

Куда сходить

Культура

в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан». Подробнее

Фото организаторов. Выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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