Неделя-24. Жогорку Кенеш против Алмазбека Атамбаева и саммит ШОС в Бишкеке

В Бишкеке прошел саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. На него собрались лидеры 11 государств. Ничего особо нового на саммите не озвучили. Говорили, в основном, о необходимости развития экономических связей, борьбе с терроризмом и сепаратизмом, наркотиками, часто вспоминали Афганистан, чуть реже — США.

Президент Кыргызстана считает, что надо ускорить переход во взаиморасчетах на национальные валюты и создать Банк развития ШОС. Говорил он и о необходимости все-таки реализовать проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Здесь его поддержал и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

По итогам саммита глава государств ШОС подписали солидный пакет документов. Следующее заседание пройдет в Москве, которой Бишкек передал председательство в организации.

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Депутаты Жогорку Кенеша сильно обиделись на экс-президента Алмазбека Атамбаева и оперативно создали комиссию для лишения его неприкосновенности. Поводом послужило выступление бывшего главы государства на митинге против коррупции. Особенно задело народных избранников то, что Алмазбек Атамбаев назвал парламент «сопливым».

Комиссия должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции. Чтобы лишить бывшего главу государства иммунитета, необходимо 80 голосов депутатов.

«Я не понимаю, зачем мы играем на руку Атамбаеву? Ненужный шум. За свои слова и оскорбления он может отвечать в уголовном или гражданском порядке как обычный человек. Препятствий для этого нет», — заявил депутат Исхак Масалиев.

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Скандал с полномочным представителем правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимовым завершился его увольнением . Во время беспорядков в селе Орок он отказался давать комментарии журналистам о ситуации. Чиновник заявил, что ответит только на вопросы корреспондентов «Ала-Тоо 24» (ОТРК). Обращаясь к журналистке AKIpress, он добавил: «Ваше лицо мне не нравится». После в социальных сетях начался сбор подписей за отставку Туйгунаалы Абдраимова.

Новым главой Чуйской области стал аким Аламединского района Алтынбек Намазалиев. Кстати, фигура тоже неоднозначная. Подробнее с ним можно познакомиться в материале «Миллионы из ячеек, скандал в Кара-Балте. 5 фактов о новом главе Чуйской области».

О чем еще важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Как парламент свое достоинство спасал

В среду повестка заседания Жогорку Кенеша состояла из девяти вопросов. Почти все посвящены экономической тематике. Но, отложив важные вопросы, парламентарии предпочли весь день обсуждать недавнее выступление экс-президента Алмазбека Атамбаева на митинге «За реальную борьбу с коррупцией». Подробнее в материале «Униженные и оскорбленные. Как Жогорку Кенеш весь день сопли жевал».

Экономика без золота расти не хочет

По итогам мая 2019 года ВВП Кыргызстана продолжает расти, но это обеспечивает добыча золота. Зато в стране практически не меняются цены. ВВП Кыргызстана достиг 183 миллиардов 750 миллионов сомов. Подробнее в обзоре Татьяны Кудрявцевой «Итоги мая. Экономика Кыргызстана выросла, но совсем немного».

Странная история защитника бездомных

Фото из интернета. Алексей Петрушевский

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В Кыргызстане есть множество возможностей для вложения средств, и они не ограничиваются депозитами в коммерческих банках. Можно, например, купить акции крупных компаний и получать дивиденды. Подробнее в материале «Стать акционером. Как заработать в Кыргызстане на дивидендах».

Победы, будни и мечты бойца ММА

Фото @kiamran_abbasov. Кямран Аббасов на турнире One FC

Кыргызстанец Кямран Аббасов с 2018 года участвует в турнирах организации One FC. В мае нокаутировал японца Юшина Оками, имеющего опыт выступлений в UFC, и доказал, что является бойцом экстра-класса. О насыщенной карьере, взаимоотношениях с соперниками и болельщиками и желании биться в UFC спортсмен рассказал в интервью 24.kg.

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Проблемы в городской дорожной инфраструктуре продолжают оставаться на лидирующих позициях рубрики «Агент 024». Провалы на отремонтированных дорогах, открытые люки, дорожные знаки, грозящие свалиться на проезжающие машины, — от бишкекчан ничего не скроется. В столичной мэрии замечания горожан без внимания не оставляют, правда, не всегда недочеты устраняют быстро. Подробнее — «Дефективный ремонт, или Почему дороги проваливаются».

Красоты Кыргызстана. Фотовзгляд читателей 24.kg

Фото Абдуллоха Рашид уулу. Просторы Чон-Алая

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Коварный хмельной напиток

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Фото читателя 24.kg. На улице Рыскулова водители захватили пешеходный переход

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