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Памятные даты

День работников водного хозяйства Кыргызской Республики

Фото Азиза Момункулова. Озеро Кель-Суу

Отмечается в третье воскресенье июня.

Кыргызстан располагает значительными запасами водных ресурсов: около 45 миллиардов кубометров в год поверхностного речного стока, 13 миллиардов кубометров потенциальных запасов подземных вод, 1 тысяча 745 миллиардов кубометров озерной воды и 650 миллиардов кубометров ледников.

В системе водного хозяйства республики работает около 6 тысяч человек.

Образован город Кара-Куль

Фото karakul.kg

Образован 16 июня 1962 года как поселок гидростроителей крупнейшего в Средней Азии гидроузла Токтогульской ГЭС. 26 октября 1962 года получил свое название Kapа-Куль и стал поселком городского типа. 7 января 1977 года преобразован в город Кара-Куль областного подчинения.

По данным переписи населения Кыргызстана 2009 года, численность населения города составила 22 тысячи 502 человека.

Состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой

16 июня 1963 года Валентина Терешкова на космическом корабле «Восток-6» совершила полет в космос. Она стала шестым по счету советским космонавтом. Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием Быковским. Родным она сказала, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей по радио.

Люди, которые меняли мир

Родился дирижер Асанхан Джумахматов

Несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе.

Фото Игоря Сапожникова/slovo.kg. Асанхан Джумахматов

В 1923 году в селе Иссык-Ата родился кыргызский дирижер, музыкальный педагог Асанхан Джумахматов. Народный артист СССР. Герой Кыргызской Республики.

После окончания Московской государственной консерватории имени П.Чайковского назначен главным дирижером Кыргызского театра оперы и балета. За более полувека работы поставил более 50 спектаклей мировой, советской и кыргызской классики.

Асанхан Джумахматов – это имя в плеяде мастеров кыргызского искусства, сценических звезд, бесспорно, занимает одно из первых мест. Его вклад в развитие отечественной профессиональной музыки неоценим.

Умер 21 июля (по другим источникам — 20 июля) 2008 года.

Родился артист Бактыбек Арунов

Родился 16 июня 1938 года в селе Куренкеево Киргизской ССР. Заслуженный артист Киргизской ССР (1972).

С 1961-го — солист Кыргызского театра оперы и балета. В 1960-1980 годах исполнял главные партии в кыргызских и мировых балетах: «Куйручуке» Сыдыка, «Чолпон» Нурдина, «Анаре» Кадыра, «Бахчисарайском фонтане» Вацлава, «Корсаре» Конрада, «Баядерке» Солорда, «Пути Саманчи» Субанкула и многих других.

Одновременно с работой в театре преподавал в музыкально-хореографической школе имени М.Куренкеева классический и дуэтный танец.

Умер писатель Тологон Касымбеков

Фото из интернета. Тологон Касымбеков

В 2011 году в возрасте 80 лет скончался кыргызский писатель Герой Кыргызской Республики Тологон Касымбеков.

Родился 15 января 1931 года в селе Ак-Джол.

В 1952-м дебютировал с повестью «Маленький табунщик». Его повесть «Хочу быть человеком» издана в 1965 году на русском языке. Наиболее значимым произведением писателя считается исторический роман «Сломанный меч» (1971). Среди других произведений — романы «Келкел», «Чапкын», «Баскын» («Нашествие»), «Кыргын» («Истребление»), которые рассказывают об истории Кыргызстана начиная с середины XIX до начала XX века.

В 1990–1994 годах избирался народным депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, являлся руководителем международной комиссии по языку, культуре и образованию, а также председателем Союза писателей Кыргызстана.

У кого намечается той

Азамат Оросбаев

Азамат Оросбаев родился 16 июня 1976 года в городе Фрунзе. Заместитель председателя Национального статистического комитета.

Куда сходить

Культура

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций ;

; в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее

Фото организаторов. Выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакли «Женитьба Бальзаминова»и «Теремок»;

центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки ;

; в ТЦ VEFA проходит я рмарка хэндмейд-изделий;

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева покажет с пектакли «Этого не может быть?!» и «Каардуу чал» ;

пектакли и ; мастер-классы для детей и взрослых.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

открытый чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу;

Кыргызская премьер-лига по ф утболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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