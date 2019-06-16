В Бишкеке 16 июня ясно. День увеличился до 15 часов 19 минут. Воздух прогреется до +28 градусов.
Памятные даты
День работников водного хозяйства Кыргызской Республики
Отмечается в третье воскресенье июня.
Кыргызстан располагает значительными запасами водных ресурсов: около 45 миллиардов кубометров в год поверхностного речного стока, 13 миллиардов кубометров потенциальных запасов подземных вод, 1 тысяча 745 миллиардов кубометров озерной воды и 650 миллиардов кубометров ледников.
В системе водного хозяйства республики работает около 6 тысяч человек.
Образован город Кара-Куль
Образован 16 июня 1962 года как поселок гидростроителей крупнейшего в Средней Азии гидроузла Токтогульской ГЭС. 26 октября 1962 года получил свое название Kapа-Куль и стал поселком городского типа. 7 января 1977 года преобразован в город Кара-Куль областного подчинения.
По данным переписи населения Кыргызстана 2009 года, численность населения города составила 22 тысячи 502 человека.
Состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой
16 июня 1963 года Валентина Терешкова на космическом корабле «Восток-6» совершила полет в космос. Она стала шестым по счету советским космонавтом. Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием Быковским. Родным она сказала, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей по радио.
Люди, которые меняли мир
Родился дирижер Асанхан Джумахматов
В 1923 году в селе Иссык-Ата родился кыргызский дирижер, музыкальный педагог Асанхан Джумахматов. Народный артист СССР. Герой Кыргызской Республики.
После окончания Московской государственной консерватории имени П.Чайковского назначен главным дирижером Кыргызского театра оперы и балета. За более полувека работы поставил более 50 спектаклей мировой, советской и кыргызской классики.
Асанхан Джумахматов – это имя в плеяде мастеров кыргызского искусства, сценических звезд, бесспорно, занимает одно из первых мест. Его вклад в развитие отечественной профессиональной музыки неоценим.
Умер 21 июля (по другим источникам — 20 июля) 2008 года.
Родился артист Бактыбек Арунов
Родился 16 июня 1938 года в селе Куренкеево Киргизской ССР. Заслуженный артист Киргизской ССР (1972).
С 1961-го — солист Кыргызского театра оперы и балета. В 1960-1980 годах исполнял главные партии в кыргызских и мировых балетах: «Куйручуке» Сыдыка, «Чолпон» Нурдина, «Анаре» Кадыра, «Бахчисарайском фонтане» Вацлава, «Корсаре» Конрада, «Баядерке» Солорда, «Пути Саманчи» Субанкула и многих других.
Одновременно с работой в театре преподавал в музыкально-хореографической школе имени М.Куренкеева классический и дуэтный танец.
Умер писатель Тологон Касымбеков
В 2011 году в возрасте 80 лет скончался кыргызский писатель Герой Кыргызской Республики Тологон Касымбеков.
Родился 15 января 1931 года в селе Ак-Джол.
В 1952-м дебютировал с повестью «Маленький табунщик». Его повесть «Хочу быть человеком» издана в 1965 году на русском языке. Наиболее значимым произведением писателя считается исторический роман «Сломанный меч» (1971). Среди других произведений — романы «Келкел», «Чапкын», «Баскын» («Нашествие»), «Кыргын» («Истребление»), которые рассказывают об истории Кыргызстана начиная с середины XIX до начала XX века.
В 1990–1994 годах избирался народным депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, являлся руководителем международной комиссии по языку, культуре и образованию, а также председателем Союза писателей Кыргызстана.
У кого намечается той
Азамат Оросбаев
Азамат Оросбаев родился 16 июня 1976 года в городе Фрунзе. Заместитель председателя Национального статистического комитета.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций;
- в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакли «Женитьба Бальзаминова»и «Теремок»;
- центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки;
- в ТЦ VEFA проходит ярмарка хэндмейд-изделий;
- Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева покажет спектакли «Этого не может быть?!» и «Каардуу чал»;
- мастер-классы для детей и взрослых.
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
- открытый чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу;
- Кыргызская премьер-лига по футболу.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.