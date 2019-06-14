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Общество

В Мексике нашли, возможно, единственную запись голоса Фриды Кало

Национальная звуковая библиотека Мексики нашла, возможно, единственную запись голоса мексиканской художницы Фриды Кало. Глава библиотеки уверен, что на записи именно Кало, но экспертиза продолжается. Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает «Афиша Daily».

Уточняется, что запись сделана предположительно в 1953-1954 годах, а в 1955-м, уже после смерти художницы, вошла в пилотный выпуск радиопередачи El Bachiller. На ней Кало читает эссе «Портрет Диего» о своем муже художнике Диего Ривере.

«Он гигантский, огромный ребенок с дружелюбным лицом и грустным взглядом, — говорит она. — Его высокие темные, чрезвычайно умные и большие глаза редко останавливаются. Из‑за опухших и выпуклых век они почти выпадают из орбит, как у жабы. Они позволяют его взгляду расширить поле зрения, как если бы они были созданы специально для художника, который рисует толпы и крупные формы».

Министр культуры Мексики Алехандра Фраусто заявила, что если на аудио действительно Фрида Кало, то эта запись, возможно, единственная сохранила голос художницы. Сейчас эксперты продолжают анализ записи.

Всего в архиве библиотеки 1 тысяча 300 выпусков передачи El Bachiller. Их собираются оцифровать и каталогизировать, чтобы выяснить, есть ли среди них еще записи голоса Кало.
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