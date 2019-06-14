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Общество

Мэрия Бишкека вернула в муниципальную собственность автобазу

Мэрия столицы вернула в муниципальную собственность Бишкекский пассажирский автокомбинат. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, 10 июня Бишкекское городское управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество зарегистрировало права собственности за столичной мэрией.

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Напомним, что 10 февраля 2010 года из-за банкротства предприятия специальный администратор Т.Д.Аширбаев продал гражданину Б.К.Турдубекову Бишкекский пассажирский автокомбинат.

В 2015-м чиновники обратились с исковым заявлением в суд о признании недействительным договора купли-продажи. По данным юристов муниципалитета, продажу провели с грубым нарушением законодательства, а представители городских властей ранее не участвовали в судебных процессах по этому вопросу.

«1 февраля 2019 года Октябрьский районный суд Бишкека признал недействительным договор купли-продажи имущественного комплекса и земельного участка», — отметили в мэрии.

В комплекс входят складские помещения общей площадью 666,4 квадратных метра, производственные помещения площадью 8 тысяч 1 квадратный метр с земельным участком в 5,028 гектара, находящиеся на праве бессрочного пользования, и 0,258 гектара на праве срочного пользования сроком на пять лет.

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