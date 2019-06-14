Из-за саммита ШОС в Бишкеке увеличились опоздания у скорой помощи. Об этом 24.kg сообщили в Центре экстренной медицины.

По их данным, нагрузка была в пределах нормы, выход максимальный — 38 бригад. Всего поступило 536 вызовов, 103 из них выполнили с опозданием. В обычные дни с задержкой выполняется около 60-70 вызовов.

После введения автоматизированной системы управления опоздания в ЦЭМ снизились почти в два раза.

Отметим, что накануне в соцсетях появилось видео с длинными пробками по городу, не пропускали даже машину скорой помощи.

«В принципе мы были готовы к саммиту, пошли на опережение и рассредоточили авто. Однако был один вызов, когда машина не могла даже выехать со станции из-за столпотворения на улице Исанова от Рыскулова до проспекта Чуй. Смертей за сутки было пять, по вине скорой помощи (из-за опоздания) — ни одной. Это были хронические больные», — подчеркнули в центре.

Сегодня на линии работают 38 бригад, три из них задействовали на саммите ШОС, 35 обслуживают горожан.