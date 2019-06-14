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Общество

Заключение сделки со следствием не признали антиконституционным

Конституционная палата рассмотрела дело о проверке конституционности статей нового Уголовно-процессуального кодекса, касающихся заключения соглашения о признании вины. Об этом сообщила пресс-служба КП.

Признать антиконституционными эти нормы УПК просил адвокат.

«Государство правомочно не только установить пределы уголовной ответственности, но и определять в законе процедуры, предусматривающие различные пути достижения целей правосудия. В том числе основания, позволяющие смягчить уголовную ответственность и упростить процедуру уголовного преследования. При использовании соглашения о признании вины с государства не снимается обязанность обеспечить равные условия и возможности реализации процессуальных прав подозреваемого, обвиняемого, с одной стороны, и потерпевшего — с другой», — указано в решении КП.
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