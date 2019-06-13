Вора из Бишкека приняли за главаря кущевской банды Сергея Цапка. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Жители Краснодарского края обратились к прокурору с просьбой выяснить личность мужчины на фотографии, сделанной на месте ДТП, произошедшем 4 июня в Сочи. Они утверждают, что на снимке запечатлен человек, похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка, который, по официальным данным, скончался в СИЗО в июле 2014 года. Жители станицы Кущевской уверены, что Цапок мог инсценировать смерть.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что мужчина, похожий на умершего в СИЗО Цапка, — вор в федеральном розыске. «Оказался им некий Никифоров Виталий Витальевич, уроженец Бишкека. Находится в федеральном розыске за кражу. В Выселках его объявили в федеральный розыск. Это относительно недалеко от Краснодара», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сергей Цапок — лидер организованной преступной группировки в России, осужденный на пожизненный срок за организацию массового убийства 12 человек и двух других расследованных убийств в Кущевском районе Краснодарского края.