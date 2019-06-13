Арест беременной женщины прокомментировали в Верховном суде

Обвиняемой за кражу телефона женщине изменили меру пресечения в связи с тем, что она неоднократно не являлась на процессы. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Уточняется, что, несмотря на личное извещение, она, нарушив подписку о невыезде, изменила место проживания и скрылась.

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«Уголовное дело возбудили в отношении ранее судимой С.Б. 11 октября 2018 года. В ходе следствия ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. С.Б. неоднократно не являлась на процессы. Ей изменили меру пресечения на содержание под стражей с момента задержания. Рассмотрение дела в суде приостановили и вернули, чтобы подсудимую объявили в розыск. При изменении меры пресечения суду не могло быть известно о беременности подсудимой. Уголовное дело не перешло в разряд проступков и не подлежало прекращению, поскольку стоимость имущества превышает 11 тысяч сомов», — сообщили в Верховном суде.

Напомним, в СИЗО-1 беременная женщина содержится за кражу старого телефона. Во время встречи с омбудсменом женщина заявила, что украденный телефон вернули потерпевшему, о чем есть расписка. Она находится на третьем месяце беременности, у нее есть ребенок в возрасте одного года и двух месяцев.