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Общество

Экосумки для участников саммита ШОС в Бишкеке сшили онкобольные мастерицы

Экосумки для участников саммита ШОС в Бишкеке сшили онкобольные мастерицы. Об этом 24.kg рассказала глава ОФ «Вместе против рака» Гульмира Абдыразакова.

«Эти сумочки сшили в швейной мастерской Kurdash. Мы гордимся тем, что именно наши женщины создавали их — незаменимая Шайыр эже, Жылдыз, еще одна Жылдыз, Таалайкуль, подопечная Айсалкын и волонтер Жаркынай. Мы надеемся, гости саммита ШОС будут довольны качеством», — рассказала Гульмира Абдыразакова.

Группа Kurdash создана год назад. В нее входят онкобольные пациенты. Заработанные деньги они тратят на лечение.

«Заказчик одобрил наш эскиз, подобрали цвет и дизайн, подходящие для саммита. Наши мастерицы пошили 50 сумок для участников за несколько дней», — добавила Гульмира Абдыразакова.
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