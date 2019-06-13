Владимир Путин рассказал, каким видит информационное пространство СНГ

В эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» президент России Владимир Путин рассказал о перспективах развития единого информационного пространства СНГ.

По его словам, информационное пространство должно быть открытым, с минимальным количеством ограничений.

«А если они и есть, то должны быть связаны исключительно с безопасностью и общепризнанными элементами нравственности, морали», — считает глава России.

Он уверен, что это должно быть максимально открытое информационное пространство, чтобы любые источники информации были защищены, уважаемы и могли эффективно работать.

«Чем менее политизированы они будут, тем лучше. Информация должна распространяться. Свобода не в интересах тех, кто ее распространяет, а в интересах граждан, которые пользуются этой информацией. Я рассчитываю, что подача материала будет интересной, талантливой, содержательной и все граждане наших стран смогут этим пользоваться, чтобы лучше понимать друг друга, чувствовать, что происходит у соседей, и использовать самые лучшие практики, которые применяют в наших государствах, чтобы внедрять их у себя», — сказал Владимир Путин.