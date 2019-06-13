Реформа ДПС. Будущие инспекторы пройдут тестирование 17 июня

Кандидатов, подавших на конкурс в патрульную службу милиции, ждут 17 июня на тестирование. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Тестирование пройдет в 8.00 в Академии МВД. Участникам конкурса необходимо оплатить его, перечислив 200 сомов на расчетный счет 1180000058426340 ЗАО «ДЕМИР БАНК». Назначение платежа: за ОРТ.

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При себе нужно иметь паспорт или другое удостоверение личности, квитанцию об оплате ОРТ.

В августе 2018-го по поручению президента создали экспертную рабочую группу, которая выработала предложения и мероприятия по снижению уровня дорожно-транспортных происшествий и усилению работы подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность.

Пилотный проект по созданию патрульной милиции в Бишкеке планируется реализовать в 2019-2020 годах. После реформа охватит всю страну.