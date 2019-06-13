10:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Реформа ДПС. Будущие инспекторы пройдут тестирование 17 июня

Кандидатов, подавших на конкурс в патрульную службу милиции, ждут 17 июня на тестирование. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства. 

Тестирование пройдет в 8.00 в Академии МВД. Участникам конкурса необходимо оплатить его, перечислив 200 сомов на расчетный счет 1180000058426340 ЗАО «ДЕМИР БАНК». Назначение платежа: за ОРТ.

Читайте по теме
Патрульная милиция. Требования к кандидатам озвучил член конкурсной комиссии

При себе нужно иметь паспорт или другое удостоверение личности, квитанцию об оплате ОРТ.

В августе 2018-го по поручению президента создали экспертную рабочую группу, которая выработала предложения и мероприятия по снижению уровня дорожно-транспортных происшествий и усилению работы подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность.

Пилотный проект по созданию патрульной милиции в Бишкеке планируется реализовать в 2019-2020 годах. После реформа охватит всю страну.
Ссылка:
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Реформа ДПС Кыргызстана. 505 гражданских хотят стать инспекторами
Реформа ДПС. На покупку патрульных машин потратят 66 миллионов сомов
Патрульная милиция без коррупции. Как проходит отбор будущих инспекторов
Патрульная милиция. Требования к кандидатам озвучил член конкурсной комиссии
В Кыргызстане на создание патрульной милиции потратят более 381 миллиона сомов
Патрульная милиция. Договориться при отборе не получится
Патрульная служба милиции. Претенденты пройдут четыре этапа отбора
МВД объявило набор в патрульную милицию. Заявку могут подать все желающие
В Бишкеке образуют патрульную милицию. УОБДД уберут с дорог
В Бишкеке создали патрульную милицию
Популярные новости
Неделя-24. Засекреченная Токтогулка, конфликт в&nbsp;Ороке и&nbsp;громкие аресты Неделя-24. Засекреченная Токтогулка, конфликт в Ороке и громкие аресты
В&nbsp;Бишкеке адвокат требует наказать сотрудницу УОБДД за&nbsp;незнание закона В Бишкеке адвокат требует наказать сотрудницу УОБДД за незнание закона
Песни-пляски или речи с&nbsp;&laquo;какашками&raquo;? У&nbsp;Алмазбека Атамбаева есть канал на&nbsp;YouTube Песни-пляски или речи с «какашками»? У Алмазбека Атамбаева есть канал на YouTube
С&nbsp;12&nbsp;по&nbsp;15&nbsp;июня на&nbsp;центральных дорогах Бишкека перекроют движение С 12 по 15 июня на центральных дорогах Бишкека перекроют движение
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; просит всех пассажиров заблаговременно приезжать в&nbsp;столичный аэропорт ОАО «МАМ» просит всех пассажиров заблаговременно приезжать в столичный аэропорт
В&nbsp;университете &laquo;Манас&raquo; будут готовить специалистов для химической промышленности В университете «Манас» будут готовить специалистов для химической промышленности
Топовые сериалы в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Топовые сериалы в приложении Amediateka от MegaCom
Б/у авто из&nbsp;США: успейте купить до&nbsp;сентября Б/у авто из США: успейте купить до сентября