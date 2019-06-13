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Общество

Отдых на Иссык-Куле — самый дешевый среди курортов СНГ

Среди курортов СНГ отдых на Иссык-Куле — самый дешевый. Такие данные приводит аналитическое агентство «ТурСтат».

Безвизовый въезд, знание русского языка и гостеприимство местных жителей, недорогой отдых, вкусная местная еда и фрукты являются основными преимуществами летнего отдыха в странах СНГ.

По данным «ТурСтата», курорт «Бурабай» в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, озеро Нарочь в Беларуси, курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря (Азербайджан) и озеро Севан в Армении составляют пятерку популярных для летнего отдыха курортов стран СНГ.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости курортов российскими туристами и развитости инфраструктуры курортов.

На Иссык-Куле отдых обойдется в среднем $50 в сутки, на «Бурабае» — $70 в сутки, дороже всего — на курортах Апшеронского полуострова в Баку на берегу Каспийского моря ($110 в сутки).
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