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Общество

Чиновник объяснил, почему уродливое здание в центре Бишкека закрыли баннером

Хозяин здания, расположенного в Бишкеке на улице Киевской, отказывается провести ремонт фасада. Об этом сообщил руководитель аппарата столичной мэрии Балбак Тулобаев.

По его словам, здание находится в частной собственности, поэтому мэрия не может провести ремонт.

«Мэрия несколько раз обращалась к хозяину здания. Что мы можем сделать? Решили пока закрыть баннером», — объяснил Балбак Тулобаев.

Напомним, в Бишкеке к саммиту ШОС фасад здания с обвалившейся штукатуркой на улице Киевской закрыли баннером с нарисованными окнами. Пользователи соцсетей подвергли критике такое решение чиновников.
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