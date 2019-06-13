Чиновник объяснил, почему уродливое здание в центре Бишкека закрыли баннером

Хозяин здания, расположенного в Бишкеке на улице Киевской, отказывается провести ремонт фасада. Об этом сообщил руководитель аппарата столичной мэрии Балбак Тулобаев.

По его словам, здание находится в частной собственности, поэтому мэрия не может провести ремонт.

«Мэрия несколько раз обращалась к хозяину здания. Что мы можем сделать? Решили пока закрыть баннером», — объяснил Балбак Тулобаев.

Напомним, в Бишкеке к саммиту ШОС фасад здания с обвалившейся штукатуркой на улице Киевской закрыли баннером с нарисованными окнами. Пользователи соцсетей подвергли критике такое решение чиновников.