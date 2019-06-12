Инвентаризацию аттракционов завершили в Кыргызстане

В Кыргызстане завершили инвентаризацию аттракционов. Об этом на пресс-конференции сообщил старший инспектор отдела промышленной безопасности Госэкотехинспекции Александр Апухтин.

Он напомнил, что в 2017 году вступил в силу технический регламент о безопасности аттракционов.

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«Межрегиональные управления провели инвентаризацию аттракционов на их наличие и состояние. По результатам оказалось, что в республике эксплуатируется около 180 аттракционов, среди них есть работающие по 30 лет. Сейчас проводятся их регистрация и паспортизация», — отметил Александр Апухтин.

Старший инспектор добавил, что перед началом сезона, несмотря на мораторий на проверки субъектов предпринимательства, сотрудники ГИЭТБ и местные власти проверили готовность аттракционов к сезону.

«В принципе их состояние удовлетворительное», — сказал он.

В то же время Александр Апухтин добавил, что в КР до сих пор не разработаны правила для реализации данного технического регламента.