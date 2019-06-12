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Общество

Мэрия Бишкека взыскала более 15,5 миллиона сомов с должника — арендатора земли

Мэрия Бишкека взыскала крупную задолженность с арендатора земли. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в 2014 году земельный участок площадью 0,0187 гектара в жилмассиве «Кара-Жыгач» предоставили в аренду под размещение временного магазина облегченного типа гражданину Ж.Дуйшееву.

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«С арендатором заключен договор. Он обязан был своевременно вносить арендные платежи за пользование участком. Однако ни разу не сделал этого», — сказали в мэрии.

Управление земельными ресурсами муниципалитета обратилось в суд с иском о взыскании задолженности и расторжении договора аренды.

«После нескольких судов 11 апреля 2019-го иск управления удовлетворен постановлением Верховного суда. С арендатора должны взыскать задолженность в размере 13 миллионов 763 тысяч 638 сомов и пени в 1 миллион 720 тысяч 454 сома, а также расторгнут договор об аренде земельного участка. В настоящее время решение суда передали на исполнение в подразделение службы судебных исполнителей по Октябрьскому району Бишкека», — добавили в мэрии.
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