Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента:
— Гульнара Искакова освобождена от должности Посла КР в Великобритании;
— назначен Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Великобритании; Подробнее
— Эрмек Ибраимов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Беларуси. Подробнее
«Окмотпресс»:
— Абдраимов Туйгунаалы освобожден от занимаемой должности полномочного представителя правительства КР в Чуйской области; Подробнее
— Алтынбек Намазалиев назначен полпредставителем правительства в Чуйской области; Подробнее
— Марс Саккараев назначен акимом Аламединского района Чуйской области. Подробнее
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