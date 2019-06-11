Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента:

— Гульнара Искакова освобождена от должности Посла КР в Великобритании;

— назначен Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Великобритании; Подробнее

— Эрмек Ибраимов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Беларуси. Подробнее

«Окмотпресс»:

— Абдраимов Туйгунаалы освобожден от занимаемой должности полномочного представителя правительства КР в Чуйской области; Подробнее

— Алтынбек Намазалиев назначен полпредставителем правительства в Чуйской области; Подробнее

— Марс Саккараев назначен акимом Аламединского района Чуйской области. Подробнее

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