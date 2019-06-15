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Памятные даты

День работника противопожарной службы Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Пожарная часть в Бишкеке

15 июня 1926 года решением областной сессии Фрунзенского горсовета во Фрунзе создана первая профессиональная пожарная команда. В ее штате состояли 9 человек, на вооружении которых было четыре конных экипажа и одна автомашина. На юге республики подобная служба появилась три года спустя, в 1929-м.

Сегодня в состав противопожарной службы республики входят 87 боеспособных подразделений, в которых трудится более трех тысяч пожарных.

Создана Шанхайская организация сотрудничества

О создании ШОС объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном.

До этого все указанные страны за исключением Узбекистана были участницами «Шанхайской пятерки» — политического объединения, основанного на соглашениях об укреплении доверия в военной области в районе границы (Шанхай, 1996) и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы (Москва, 1997).

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Муса Адышев

Фото из интернета. Профессор Муса Адышев

Родился 15 июня 1915 года в селе Гульча. Советский геолог, специалист в области металлогении, региональной геологии, литологии и геохимии. Академик (1961), президент Академии наук Киргизской ССР (1978), доктор геолого-минералогических наук (1969), профессор (1971).

Впервые выделил и обосновал стратиграфическое положение Тянь-Шаньской черносланцевой геологической провинции. Дал новую биогеохимическую классификацию углеродистых формаций, установил палеогеографические и геохимические условия литогенеза и накопления руд, разработал научные основы прогнозирования редкометаллического осадочного оруденения.

Скоропостижно скончался 1 января 1979 года во Фрунзе.

Родилась государственный деятель Кулийпа Кондучалова

В 1920 году в селе Кара-Джигач родилась кыргызский государственный деятель Кулийпа Кондучалова, министр иностранных дел (1953—1963). В 1958-м Кулийпа Кондучалова становится министром культуры и остается на этой должности в течение 22 лет (1958—1980). Именно тогда мир узнал о прозе Чингиза Айтматова. В те годы отечественное оперное искусство и балет достигли расцвета, а национальный кинематограф окрестили «кыргызским чудом». Она дружила со многими великими людьми. Ее близкими подругами стали балерина Бюбюсара Бейшеналиева и оперная певица Сайра Киизбаева. По ее заказу композитор Дмитрий Шостакович написал сюиту на русско-кыргызскую тему.

Умерла 7 сентября 2013 года в Бишкеке.

Родился художник Макен Сыдыкбаев

Макен Сыдыкбаев родился 15 июня 1937 года в селе Кытай Иссык-Кульской области. С 1957-го — участник различных выставок и гастролей. Наибольшего успеха в изобразительном искусстве добился как театральный художник-постановщик. Художник работает также и в станковой живописи, в основном в пейзажном жанре («Осень», «В горах»).

Фото из интернета. В горах. 1969

С 1967 года — член Союза художников СССР. В 2004-м удостоен звания народного художника КР.

Родился прыгун в высоту Игорь Паклин

Родился 15 июня 1963 года в городе Фрунзе. Вице-чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Европы в помещениях.

В течение почти двух лет являлся рекордсменом мира с результатом 2,41 метра. До сих пор числится как один из самых выдающихся результатов в истории спорта. Выше Паклина с рекордами прыгали только два спортсмена — швед Патрик Шеберг (2,42) и кубинец Хавьер Сотомайор (2,45). Рекорд кубинца, поставленный в 1993 году, до сих пор не побит.

По окончании карьеры — на тренерской работе. Самая известная его воспитанница — Татьяна Ефименко, она чемпионка Азиатских игр, ее личный рекорд — 1,97 метра.

По мнению Международной любительской легкоатлетической федерации, стоит на втором месте после Валерия Брумеля в списке лучших легкоатлетов мира за всю историю.

Куда сходить

Культура

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций ;

; в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее

Фото организаторов. Выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет трагифарс «Люди мира сего» и сказку «Пеппи Длинныйчулок»;

и сказку в парке имени Ататюрка состоится благотворительный забег Color Run;

Color Run; центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки ;

; в ТЦ VEFA проходит я рмарка хэндмейд-изделий;

хэндмейд-изделий; мастер-классы для детей и взрослых.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

открытый чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу;

международные соревнования WEF 80 Selection 26;

международные соревнования Кыргызская премьер-лига по футболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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