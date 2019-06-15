В Бишкеке 15 июня облачно, осадки маловероятны. День увеличился до 15 часов 19 минут. Воздух прогреется до +27 градусов.
Памятные даты
День работника противопожарной службы Кыргызской Республики
15 июня 1926 года решением областной сессии Фрунзенского горсовета во Фрунзе создана первая профессиональная пожарная команда. В ее штате состояли 9 человек, на вооружении которых было четыре конных экипажа и одна автомашина. На юге республики подобная служба появилась три года спустя, в 1929-м.
Сегодня в состав противопожарной службы республики входят 87 боеспособных подразделений, в которых трудится более трех тысяч пожарных.
Создана Шанхайская организация сотрудничества
О создании ШОС объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном.
До этого все указанные страны за исключением Узбекистана были участницами «Шанхайской пятерки» — политического объединения, основанного на соглашениях об укреплении доверия в военной области в районе границы (Шанхай, 1996) и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы (Москва, 1997).
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Муса Адышев
Родился 15 июня 1915 года в селе Гульча. Советский геолог, специалист в области металлогении, региональной геологии, литологии и геохимии. Академик (1961), президент Академии наук Киргизской ССР (1978), доктор геолого-минералогических наук (1969), профессор (1971).
Впервые выделил и обосновал стратиграфическое положение Тянь-Шаньской черносланцевой геологической провинции. Дал новую биогеохимическую классификацию углеродистых формаций, установил палеогеографические и геохимические условия литогенеза и накопления руд, разработал научные основы прогнозирования редкометаллического осадочного оруденения.
Скоропостижно скончался 1 января 1979 года во Фрунзе.
Родилась государственный деятель Кулийпа Кондучалова
В 1920 году в селе Кара-Джигач родилась кыргызский государственный деятель Кулийпа Кондучалова, министр иностранных дел (1953—1963). В 1958-м Кулийпа Кондучалова становится министром культуры и остается на этой должности в течение 22 лет (1958—1980). Именно тогда мир узнал о прозе Чингиза Айтматова. В те годы отечественное оперное искусство и балет достигли расцвета, а национальный кинематограф окрестили «кыргызским чудом». Она дружила со многими великими людьми. Ее близкими подругами стали балерина Бюбюсара Бейшеналиева и оперная певица Сайра Киизбаева. По ее заказу композитор Дмитрий Шостакович написал сюиту на русско-кыргызскую тему.
Умерла 7 сентября 2013 года в Бишкеке.
Родился художник Макен Сыдыкбаев
Макен Сыдыкбаев родился 15 июня 1937 года в селе Кытай Иссык-Кульской области. С 1957-го — участник различных выставок и гастролей. Наибольшего успеха в изобразительном искусстве добился как театральный художник-постановщик. Художник работает также и в станковой живописи, в основном в пейзажном жанре («Осень», «В горах»).
С 1967 года — член Союза художников СССР. В 2004-м удостоен звания народного художника КР.
Родился прыгун в высоту Игорь Паклин
Родился 15 июня 1963 года в городе Фрунзе. Вице-чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Европы в помещениях.
В течение почти двух лет являлся рекордсменом мира с результатом 2,41 метра. До сих пор числится как один из самых выдающихся результатов в истории спорта. Выше Паклина с рекордами прыгали только два спортсмена — швед Патрик Шеберг (2,42) и кубинец Хавьер Сотомайор (2,45). Рекорд кубинца, поставленный в 1993 году, до сих пор не побит.
По окончании карьеры — на тренерской работе. Самая известная его воспитанница — Татьяна Ефименко, она чемпионка Азиатских игр, ее личный рекорд — 1,97 метра.
По мнению Международной любительской легкоатлетической федерации, стоит на втором месте после Валерия Брумеля в списке лучших легкоатлетов мира за всю историю.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций;
- в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет трагифарс «Люди мира сего» и сказку «Пеппи Длинныйчулок»;
- в парке имени Ататюрка состоится благотворительный забег Color Run;
- центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки;
- в ТЦ VEFA проходит ярмарка хэндмейд-изделий;
- мастер-классы для детей и взрослых.
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
Спорт
- открытый чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу;
- международные соревнования WEF 80 Selection 26;
- Кыргызская премьер-лига по футболу.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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