20:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке изменили маршрут автобуса № 9. Схема

В Бишкеке изменили схему движения автобуса № 9. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, это связано с дублированием им троллейбусного маршрута № 11.

Автобус будет курсировать от авторынка «Азамат» до микрорайона № 10 и обратно​ по проспектам Дэн-Сяопина/Чуй, Чингиза Айтматова/Манаса, улицам Ахунбаева, Юнусалиева, Суеркулова.

Кроме того, на коллегии мэрии стало известно, что муниципалитет планирует оптимизировать 90 маршрутов, в том числе микроавтобусов, по центральным улицам. Уже подготовлены проекты схем разгрузки центра, ТРК «Ош Базары» и других торговых комплексов.​

В мэрии просят обращаться с вопросами по работе общественного транспорта по номерам:

— 0555330031 — для обращений через приложение​ WhatsApp по работе троллейбусов;

— 0312533648 — по работе микроавтобусов;

— 0312534824, 0312531817 — по работе автобусов.
Ссылка:
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Схему остановок на улице Токтогула разработали активисты Бишкека
Минтранс: Казахстан незаконно запретил автобусный маршрут Бишкек — Ташкент
Автобус Бишкек — Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов
В Бишкеке планируют восстановить автобусный маршрут № 5
В Бишкеке могут появиться гибридные троллейбусы
Мэрия Бишкека купит еще девять китайских автобусов без тендера
Бишкекчане жалуются на большой интервал между автобусами
Отменены автобусы из Тюмени и Кургана в Кыргызстан и Казахстан
В Бишкеке к Новому году украсили салоны троллейбусов и автобусов
Новые автобусы. У депутатов БГК вопросы к составу и решению тендерной комиссии
Популярные новости
Азиз Батукаев дал интервью об&nbsp;Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем Азиз Батукаев дал интервью об Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем
Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову
В&nbsp;Бишкеке люди собираются на&nbsp;митинг &laquo;За&nbsp;реальную борьбу с&nbsp;коррупцией&raquo; В Бишкеке люди собираются на митинг «За реальную борьбу с коррупцией»
Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в&nbsp;тяжелом состоянии Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в тяжелом состоянии
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; просит пассажиров заблаговременно приезжать в&nbsp;аэропорт ОАО «МАМ» просит пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт
Ловите момент. Как прошло первое масштабное бизнес-событие в&nbsp;Бишкеке Ловите момент. Как прошло первое масштабное бизнес-событие в Бишкеке
Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; готов к&nbsp;приему гостей ШОС Международный аэропорт «Манас» готов к приему гостей ШОС
Смартфоны Samsung Galaxy A&nbsp;в&nbsp;кредит на&nbsp;выгодных условиях в&nbsp;MegaStore Смартфоны Samsung Galaxy A в кредит на выгодных условиях в MegaStore