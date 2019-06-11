В Бишкеке изменили маршрут автобуса № 9. Схема

В Бишкеке изменили схему движения автобуса № 9. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, это связано с дублированием им троллейбусного маршрута № 11.

Автобус будет курсировать от авторынка «Азамат» до микрорайона № 10 и обратно​ по проспектам Дэн-Сяопина/Чуй, Чингиза Айтматова/Манаса, улицам Ахунбаева, Юнусалиева, Суеркулова.

Кроме того, на коллегии мэрии стало известно, что муниципалитет планирует оптимизировать 90 маршрутов, в том числе микроавтобусов, по центральным улицам. Уже подготовлены проекты схем разгрузки центра, ТРК «Ош Базары» и других торговых комплексов.​

В мэрии просят обращаться с вопросами по работе общественного транспорта по номерам:

— 0555330031 — для обращений через приложение​ WhatsApp по работе троллейбусов;

— 0312533648 — по работе микроавтобусов;

— 0312534824, 0312531817 — по работе автобусов.