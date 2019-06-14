В Бишкеке 14 июня солнечно, без осадков. День увеличился до 15 часов 19 минут. Воздух прогреется до +29 градусов.

Введут ограничения движения транспортных средств для проезда делегаций. Перекроют:

— трассу от аэропорта «Манас» по улице Фучика до проспекта Жибек Жолу;

— проспект Жибек Жолу до бульвара Молодой Гвардии;

— бульвар Молодой Гвардии до проспекта Чуй;

— проспект Чуй до проспекта Манаса;

— проспект Манаса и Ч.Айтматова до Госрезиденции.

Отключение газа, света, воды

до 14 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой.

до 14 июня в связи с проводимыми ОсОО «Газпром Кыргызстан» ремонтно-восстановительными работами горячей воды не будет по адресам: детский сад № 110; улицы П.Лумумбы, 48-110; Кустанайская, 38, 40; Астраханская, 33; Нарвская; Профсоюзная; Сельповская; проспект Жибек Жолу, 625, переулок Красноводский, 1а.

Памятные даты

В Российской империи законодательно запрещен воскресный труд

14 июня 1897 года император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заводах и других предприятиях в воскресенье и праздничные дни. По соглашению промышленника с рабочими последние могли быть занимаемы работой в воскресный день взамен будничного.

Всемирный день донора крови

Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943), австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

Международный день блогера

Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Кудайберген Джапаров (Кукен Сатаров)

Родился 14 июня 1933 года в селе Соз Сокулукского района.

Печатается с 1956 года. В 1959-м издана первая книга повестей и рассказов «Абыш». Автор пьес «Гордецы», «Девичья месть» и других.

В 1979 году издана его книга «В город пришла весна» на русском языке.

Умер прозаик Аман Саспаев

Аман Саспаев родился в селе Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

Творческая биография писателя началась в 1947 году. В 1966-м издан его первый сборник рассказов «Мальва». Перу писателя принадлежит роман «Парторг», ряд сборников повестей и рассказов. Основной тематикой произведений писателя являются жизнь и быт, социальное положение эмигрантов в КНР.

Куда сходить

Культура

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций ;

; в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее

«Россия — Кыргызстан»; Подробнее в «Асанбай-центре» состоится к онцерт HammAli & Navai ;

; Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет комедию «Дураки».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

Международные соревнования по вольной борьбе;

Открытый чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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