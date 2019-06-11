Дело Конгантиева. Свидетель о том, что делал глава МВД в Таласе 6 апреля 2010-го

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по делу экс-министра внутренних дел Кыргызстана Молдомусы Конгантиева.

Судья Мирлан Термечиков зачитал показания депутата Жогорку Кенеша Акылбека Жапарова, который допрошен в ходе следствия в качестве свидетеля.

В показаниях нардепа указывается, что 6 апреля 2010 года он вылетел в Талас на переговоры с митингующими.

«Правоохранительные органы были вооружены только спецсредствами — светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. Перед тем как вылететь, я говорил Данияру Усенову (премьер-министр страны на момент событий. — Прим. 24.kg), чтобы он вспомнил события 24 марта 2005-го. Тогда силовики были бессильны перед митингующими. Я прилетел в Талас на вертолете. Там меня встретили министр сельского хозяйства, начальник УВД и прокурор области. Ситуация была напряженная. Конгантиев принимал меры по сохранению здания УВД и боеприпасов. По его указанию применялись только спецсредства», — зачитал Мирлан Термечиков показания Акылбека Жапарова, который в апреле 2010 года был первым вице-премьером КР.

Также в показаниях свидетеля уточняется, что Молдомуса Конгантиев не давал указаний применять огнестрельное оружие против митингующих. На вопрос, кто дал такой приказ, депутат ответил, что не знает.

Суд перешел к исследованию материалов уголовного дела.

Экс-главу МВД обвиняют в халатности во время мартовских событий 2005-го и превышении должностных полномочий во время апрельских событий 2010 года.