Дело Молдомусы Конгантиева. Депутат парламента Акылбек Жапаров игнорирует суд

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по делу экс-министра внутренних дел Кыргызстана Молдомусы Конгантиева.

В ходе заседания выяснилось, что сегодня в суд не явился вызванный в качестве свидетеля депутат парламента Акылбек Жапаров.

Судья Мирлан Термечиков сообщил, что свидетеля вызывали повесткой по адресу прописки, однако он не явился.

«Мы отправляли ему повестку по адресу прописки, но после истечения срока давности она вернулась в суд. Помощник Акылбека Жапарова не отвечает на звонки, а у самого свидетеля телефон отключен. Мы пытались связаться с ним через социальную сеть Facebook, однако он не отвечает на сообщения», — сказал он.

В итоге решено зачитать ранее данные Акылбеком Жапаровым показания.

Экс-главу МВД обвиняют в халатности во время мартовских событий 2005 года и превышении должностных полномочий во время апрельских событий 2010-го.