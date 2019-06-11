15:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Дело Молдомусы Конгантиева. Депутат парламента Акылбек Жапаров игнорирует суд

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по делу экс-министра внутренних дел Кыргызстана Молдомусы Конгантиева.

В ходе заседания выяснилось, что сегодня в суд не явился вызванный в качестве свидетеля депутат парламента Акылбек Жапаров.

Судья Мирлан Термечиков сообщил, что свидетеля вызывали повесткой по адресу прописки, однако он не явился.

«Мы отправляли ему повестку по адресу прописки, но после истечения срока давности она вернулась в суд. Помощник Акылбека Жапарова не отвечает на звонки, а у самого свидетеля телефон отключен. Мы пытались связаться с ним через социальную сеть Facebook, однако он не отвечает на сообщения», — сказал он.

В итоге решено зачитать ранее данные Акылбеком Жапаровым показания.

Экс-главу МВД обвиняют в халатности во время мартовских событий 2005 года и превышении должностных полномочий во время апрельских событий 2010-го.
Ссылка:
просмотров: 607
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Конгантиева. Свидетель о том, что делал глава МВД в Таласе 6 апреля 2010-го
В суде по делу Молдомусы Конгантиева допросят депутата Акылбека Жапарова
Дело Конгантиева. Свидетель подтвердил, что глава МВД не давал указаний стрелять
Дело Конгантиева. Экс-госсоветник назвал курултай 2010 года сворой людей
Дело Конгантиева. 7 апреля милицией командовал замглавы МВД Расул Раимбердиев
Дело Конгантиева. В суде допросили Эльмурзу Сатыбалдиева
В Бишкеке начался суд по делу Молдомусы Конгантиева
Дело Молдомусы Конгантиева передано в суд. Его обвинили в превышении полномочий
Избит сын экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева. Милиция нашла подозреваемых
Расследование по уголовному делу Молдомусы Конгантиева возобновили
Популярные новости
Азиз Батукаев дал интервью об&nbsp;Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем Азиз Батукаев дал интервью об Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем
Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову
В&nbsp;Бишкеке люди собираются на&nbsp;митинг &laquo;За&nbsp;реальную борьбу с&nbsp;коррупцией&raquo; В Бишкеке люди собираются на митинг «За реальную борьбу с коррупцией»
Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в&nbsp;тяжелом состоянии Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в тяжелом состоянии
Бизнес
Всего три недели до&nbsp;конца акции по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; Всего три недели до конца акции по снижению ставок по кредитам в «Бакай Банке»
Хотите топовый смартфон в&nbsp;рассрочку без процентов? Давайте посчитаем! Хотите топовый смартфон в рассрочку без процентов? Давайте посчитаем!
Открыт шестой магазин O!Store в&nbsp;Оше Открыт шестой магазин O!Store в Оше
&laquo;Оптима Банк&raquo; повторно получил награду за&nbsp;лучший мобильный банкинг «Оптима Банк» повторно получил награду за лучший мобильный банкинг