Милиция установила личности участников массовых драк в Бишкеке

Сотрудники УВД Октябрьского района установили личности участников массовых драк в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Первый конфликт произошел 8 июня в 02.01, второй — 9 июня в 03.30. Никто не обращался в милицию, вызовов и обращений в медицинские учреждения также не последовало.

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«Участники первого конфликта, 36-летний М.У. и 33-летний М.Н., проживают в Бишкеке. Милиция также установила личности участников второй драки. Ими оказались жители столицы 19-летний Т.Р., 20-летний С.А. и 19-летний житель Чуйской области М.В. Все участники конфликта отказались писать заявления. Они допрошены и отпущены под обязательство о явке в милицию», — отметили в ГУВД.

В ведомстве добавили, что сейчас милиция разыскивает остальных участников группового конфликта.

«Ранее следственная служба УВД Октябрьского района неоднократно выносила постановления бару «Зимняя бухта». В Октябрьскую районную администрацию для профилактических бесед с руководством заведения направлены соответствующие предписания», — подчеркнули в ГУВД.