14:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

ШОС смогла справиться с экстремизмом, терроризмом и сепаратизмом

ШОС смогла справиться с экстремизмом, терроризмом и сепаратизмом. Об этом сегодня во время видеомоста сообщил старший научный сотрудник мозгового центра «Тайхэ» Ифань Дин.

По его словам, ШОС смогла предотвратить действия трех сил — сепаратизма, экстремизма и терроризма. Она сыграла огромную роль, чтобы население стран региона не поддалось на провокации, которые исходили от экстремистских сил.

«Им не оставили никакой надежды. Удалось выбить почву из-под ног экстремистов. Появилась большая надежда на экономические проекты, которые продвигает ШОС. Однако США создают проблемы своим партнерам и угрожают теми или иными ограничительными мерами. Если все начнут прибегать к консервативным мерам, то мировая экономика будет повергнута в хаос», — отметил Ифань Дин.

Он добавил, что инвесторы ищут возможность для реализации проектов.

«Если удастся улучшить интеграционные процессы в рамках ШОС, будет создан позитивный стимул для инвесторов», — считает Ифань Дин.
Ссылка:
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
На повестку ШОС влияет торговая война с США
Чего ждут от саммита ШОС в Бишкеке, рассказал экс-генсек организации
Свыше 5 тысяч милиционеров привлекут к охране саммита ШОС в Бишкеке
С 12 по 15 июня на центральных дорогах Бишкека перекроют движение
Милиция Бишкека перешла на усиленный режим в связи с предстоящим саммитом ШОС
Саммит ШОС. Где будут жить президенты и почему глава Монголии отказался от дома
Во время саммита глав государств ШОС подпишут около 20 документов
Кыргызстан с государственным визитом посетит председатель КНР
Временное ограничение на проведение митингов ввели в Бишкеке
Бишкек готовится к ШОС. Мэрия оформила въездной комплекс «Аска-Таш»
Популярные новости
Азиз Батукаев дал интервью об&nbsp;Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем Азиз Батукаев дал интервью об Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем
Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову
В&nbsp;Бишкеке люди собираются на&nbsp;митинг &laquo;За&nbsp;реальную борьбу с&nbsp;коррупцией&raquo; В Бишкеке люди собираются на митинг «За реальную борьбу с коррупцией»
Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в&nbsp;тяжелом состоянии Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в тяжелом состоянии
Бизнес
Хотите топовый смартфон в&nbsp;рассрочку без процентов? Давайте посчитаем! Хотите топовый смартфон в рассрочку без процентов? Давайте посчитаем!
Открыт шестой магазин O!Store в&nbsp;Оше Открыт шестой магазин O!Store в Оше
&laquo;Оптима Банк&raquo; повторно получил награду за&nbsp;лучший мобильный банкинг «Оптима Банк» повторно получил награду за лучший мобильный банкинг
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!