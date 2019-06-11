ШОС смогла справиться с экстремизмом, терроризмом и сепаратизмом. Об этом сегодня во время видеомоста сообщил старший научный сотрудник мозгового центра «Тайхэ» Ифань Дин.

По его словам, ШОС смогла предотвратить действия трех сил — сепаратизма, экстремизма и терроризма. Она сыграла огромную роль, чтобы население стран региона не поддалось на провокации, которые исходили от экстремистских сил.

«Им не оставили никакой надежды. Удалось выбить почву из-под ног экстремистов. Появилась большая надежда на экономические проекты, которые продвигает ШОС. Однако США создают проблемы своим партнерам и угрожают теми или иными ограничительными мерами. Если все начнут прибегать к консервативным мерам, то мировая экономика будет повергнута в хаос», — отметил Ифань Дин.

Он добавил, что инвесторы ищут возможность для реализации проектов.

«Если удастся улучшить интеграционные процессы в рамках ШОС, будет создан позитивный стимул для инвесторов», — считает Ифань Дин.