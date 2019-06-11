На повестку ШОС влияет торговая война с США. Об этом сегодня во время видеомоста сообщил директор института Дальнего Востока Российской академии наук Сергей Лузянин.

По его словам, предстоящий саммит чрезвычайно важен для всех участников.

«Только что закончился российско-китайский форум, он стыкуется с многосторонним сотрудничеством в рамках ШОС. На повестку ШОС влияет торговая война с США», — сказал Сергей Лузянин.

Он добавил, что есть новые вызовы со стороны ИГИЛ, Афганистана.

«Для России важно, что председательство проходит под эгидой Кыргызстана. Это один из важных игроков организации. У страны есть потребность в инвестиционном сотрудничестве. Давно обсуждается проект строительства железной дороги. Саммит будет плодотворным и непростым после расширения организации», — отметил Сергей Лузянин.