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Общество

Чего ждут от саммита ШОС в Бишкеке, рассказал экс-генсек организации

Во время видеомоста бывший генеральный секретарь ШОС Муратбек Иманалиев рассказал, чего ждать от саммита.

По его словам, ключевой темой станет Афганистан.

«Отрадно, что президент Афганистана будет присутствовать на заседании. Будет обсуждаться и создание банка ШОС», — сказал Муратбек Иманалиев.

Он добавил, что Кыргызстан предполагает проведение двусторонних встреч с лидером КНР.

«С китайской стороной налаживаются самые теплые отношения. Для вас важна экономическая составляющая», — отметил Муратбек Иманалиев.
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