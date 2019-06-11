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Общество

Что происходит? Кыргызстанцев просят экономить электроэнергию

Кыргызстанцев попросили экономить электроэнергию. С такой просьбой выступило ОАО «Электрические станции».

Среднесуточный приток воды в Токтогульское водохранилище на 10 июня составил 835 кубометров в секунду, расход — 273 кубометра в секунду.

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Летом страна потребляет примерно 20 миллионов киловатт-часов в сутки. Расход воды зависит от внутреннего потребления, приток — от природных условий, а не от человеческого фактора.

Активное накопление воды идет в вегетационный период, который длится с мая по сентябрь. К 1 октября планируется накопить 17 миллиардов кубометров воды.

«Ограничений по выработке электроэнергии для внутренних потребителей не будет. Но все же мы призываем кыргызстанцев быть разумными энергопотребителями. Энергосбережение — это приемы и методы эффективного и разумного использования топливно-энергетических ресурсов», — пояснили в компании.
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