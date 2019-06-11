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Общество

Свыше 5 тысяч милиционеров привлекут к охране саммита ШОС в Бишкеке

Во время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества безопасность будут обеспечивать свыше 5 тысяч сотрудников Министерства внутренних дел. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замглавы ведомства Алмаз Орозалиев.

По его словам, МВД разработало планы обеспечения правопорядка и безопасности при проведении мероприятий. Для обеспечения правопорядка в дни саммита привлекут работников ГУВД столицы, Чуйской области и центрального аппарата МВД. Службы ОВД возьмут под охрану маршрут движения колонн, места проведения мероприятия и проживания делегаций.

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«В эти дни весь личный состав Бишкекского гарнизона переходит на усиленный вариант несения службы. Милиция на постоянной основе будет выполнять задачи по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью. МВД просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, соблюдать правила и культуру вождения, не оставлять транспорт  в неустановленных местах и без присмотра, не выезжать на встречные полосы движения во избежание искусственных заторов, пробок и неудобств другим участникам дорожного движения», — отметил Алмаз Орозалиев.

С 12 по 14 июня в Бишкеке пройдут официальные визиты президента Монголии Халтмаагийна Баттулги и премьер-министра Индии Нарендры Моди, государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина и саммит Шанхайской организации сотрудничества.
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