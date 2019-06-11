Свыше 5 тысяч милиционеров привлекут к охране саммита ШОС в Бишкеке

Во время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества безопасность будут обеспечивать свыше 5 тысяч сотрудников Министерства внутренних дел. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замглавы ведомства Алмаз Орозалиев.
По его словам, МВД разработало планы обеспечения правопорядка и безопасности при проведении мероприятий. Для обеспечения правопорядка в дни саммита привлекут работников ГУВД столицы, Чуйской области и центрального аппарата МВД. Службы ОВД возьмут под охрану маршрут движения колонн, места проведения мероприятия и проживания делегаций.
С 12 по 14 июня в Бишкеке пройдут официальные визиты президента Монголии Халтмаагийна Баттулги и премьер-министра Индии Нарендры Моди, государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина и саммит Шанхайской организации сотрудничества.