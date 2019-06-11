Милиция Бишкека перешла на усиленный режим в связи с предстоящим саммитом ШОС

Личный состав ГУВД Бишкека во время международного саммита Шанхайской организации сотрудничества с 10 июня перешел на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, из числа сотрудников СКМ, УОБДД и УУМ ГУВД созданы отдельные круглосуточные мобильные посты.

В милиции просят жителей и гостей столицы при возникновении угрозы безопасности граждан, обнаружении подозрительных людей или предметов (портфеля, дипломата, рюкзака, коробки, сумки, мешка или пакета) незамедлительно обращаться к ближайшему сотруднику милиции, а также сообщить по номеру 102.

Саммит глав государств стран ШОС пройдет в Бишкеке 14-15 июня. Запланировано участие президентов России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. От государств-наблюдателей планируется участие глав Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии.