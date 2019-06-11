09:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Милиция Бишкека перешла на усиленный режим в связи с предстоящим саммитом ШОС

Личный состав ГУВД Бишкека во время международного саммита Шанхайской организации сотрудничества с 10 июня перешел на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, из числа сотрудников СКМ, УОБДД и УУМ ГУВД созданы отдельные круглосуточные мобильные посты.

В милиции просят жителей и гостей столицы при возникновении угрозы безопасности граждан, обнаружении подозрительных людей или предметов (портфеля, дипломата, рюкзака, коробки, сумки, мешка или пакета) незамедлительно обращаться к ближайшему сотруднику милиции, а также сообщить по номеру 102.

Саммит глав государств стран ШОС пройдет в Бишкеке 14-15 июня. Запланировано участие президентов России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. От государств-наблюдателей планируется участие глав Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии.
Ссылка:
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
Саммит ШОС. Где будут жить президенты и почему глава Монголии отказался от дома
Во время саммита глав государств ШОС подпишут около 20 документов
Кыргызстан с государственным визитом посетит председатель КНР
Временное ограничение на проведение митингов ввели в Бишкеке
Бишкек готовится к ШОС. Мэрия оформила въездной комплекс «Аска-Таш»
Обновленная филармония. Как отремонтировали здание к саммиту ШОС
Саммит ШОС в Бишкеке. Ремонт в филармонии завершен
Возле филармонии в Бишкеке положили новую брусчатку. Получилось красиво
На выступление артистов на саммите ШОС в Бишкеке потратят 4 миллиона сомов
В Бишкеке подсветка на проспекте Манаса обойдется в 6,8 миллиона сомов
Популярные новости
Азиз Батукаев дал интервью об&nbsp;Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем Азиз Батукаев дал интервью об Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем
Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову
В&nbsp;Бишкеке люди собираются на&nbsp;митинг &laquo;За&nbsp;реальную борьбу с&nbsp;коррупцией&raquo; В Бишкеке люди собираются на митинг «За реальную борьбу с коррупцией»
Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в&nbsp;тяжелом состоянии Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в тяжелом состоянии
Бизнес
Открыт шестой магазин O!Store в&nbsp;Оше Открыт шестой магазин O!Store в Оше
&laquo;Оптима Банк&raquo; повторно получил награду за&nbsp;лучший мобильный банкинг «Оптима Банк» повторно получил награду за лучший мобильный банкинг
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
Итоги благотворительного марафона &laquo;Великая Победа!&raquo; Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»