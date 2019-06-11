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Общество

Песни-пляски или речи с «какашками»? У Алмазбека Атамбаева есть канал на YouTube

У экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева появился свой канал на YouTube.

Он зарегистрирован 9 июня 2019 года. Пока на канале около 50 подписчиков и всего три видео — из его выступления на субботнем митинге «За реальную борьбу с коррупцией». Они получили 359 просмотров.

Песен и других выступлений Алмазбека Атамбаева на канале пока нет.

Как сообщил телеканал «Апрель», у экс-президента также есть страница в социальной сети Facebook и профиль в Instagram, «где Атамбаев публикует события политической жизни страны, информацию и новости о Социал-демократической партии Кыргызстана». На Facebook у него более 9 тысяч подписчиков, в Instagram — 152 тысячи. Он же подписан всего на троих — официальную страницу СДПК, Сапара Исакова и Сооронбая Жээнбекова.

Что стоило бы выкладывать в соцсети экс-президенту КР, чтобы набрать больше подписчиков?

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