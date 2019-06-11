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Общество

В Бишкеке адвокат требует наказать сотрудницу УОБДД за незнание закона

В Бишкеке сотрудница УОБДД нарушила инструкцию, сняв нарушение Правил дорожного движения на мобильный телефон. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

По его словам, инспектор УОБДД должна фиксировать нарушение ПДД на специальные технические средства.

«Инспектор остановила водителя, несмотря на то, что горел разрешающий знак светофора. В доказательство представила видеозапись, которую сняла на сотовый телефон. В соответствии с нормативно-правовыми актами она должна применять специальные технические средства. Инспектор УОБДД оформила протокол и сказала, что обжаловать его можно в течение 15 дней. Согласно Кодексу о нарушениях, обжаловать действия сотрудника УОБДД можно в течение 10 дней, то есть инспектор ввела в заблуждение водителя. В УОБДД правоту водителя признали, и теперь я буду требовать наказания сотрудницы», — сообщил Бактыбек Жумашев.
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