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Общество

Начальника финансовой службы войсковой части Балыкчи осудили условно

Начальника финансовой службы войсковой части Балыкчи признали виновной в незаконном начислении заработной платы. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что Ч.К. признана виновной, ее осудили на пять лет условно с испытательным сроком на один год.

«В суде обвиняемая частично признала вину, сказав, что действительно не имела права начислять зарплату лицам, которые уволены. Ч.К. обжаловала приговор суда в вышестоящей инстанции», — сообщили редакции.

Ранее Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Присвоение или растрата вверенного имущества».
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