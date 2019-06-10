Начальника финансовой службы войсковой части Балыкчи осудили условно

Начальника финансовой службы войсковой части Балыкчи признали виновной в незаконном начислении заработной платы. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что Ч.К. признана виновной, ее осудили на пять лет условно с испытательным сроком на один год.

«В суде обвиняемая частично признала вину, сказав, что действительно не имела права начислять зарплату лицам, которые уволены. Ч.К. обжаловала приговор суда в вышестоящей инстанции», — сообщили редакции.

Ранее Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Присвоение или растрата вверенного имущества».