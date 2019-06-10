Мэрия Бишкека хочет выпустить ценные бумаги, чтобы купить автобусы

Мэрия Бишкека хочет выпустить муниципальные ценные бумаги на 200 миллионов сомов для покупки автобусов. Об этом на заседании постоянной комиссии столичного горкенеша по бюджету и финансам сообщил первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Он отметил, что Бишкекское автотранспортное предприятие прорабатывает вопрос приобретения 300-350 автобусов в лизинг на 15 лет.

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«В начале сумма погашения и процентные платежи составят около 176 миллионов сомов. Они постепенно будут снижаться и к концу выплаты составят около 100 миллионов сомов. Проценты будет оплачивать само предприятие», — отметил он.

Алмаз Бакетаев добавил, что городской бюджет сразу изыскать необходимые для приобретения транспорта средства — около 1,5 миллиарда сомов — не может.

«Поэтому мы разбиваем эту сумму и ежегодно будем закладывать на приобретение автобусов около 150 миллионов сомов. Проценты будет погашать БАТП. Это более разумный подход», — отметил он.

Председатель комиссии, депутат Наталья Кулматова попросила предоставить подробные финансовые расчеты и обоснования.

Напомним, в апреле в Бишкек прибыли 60 новых автобусов. На их приобретение выделяли 382,5 миллиона сомов. Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. обязалась поставить их за 301 миллион сомов.