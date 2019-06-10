16:36
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В жилмассивах просят вернуть переданные частникам ФАПы и создать детские центры

В жилмассиве «Рухий-Манас» передали фельдшерско-акушерский пункт частному лицу. Жители просят вернуть его и сделать центр творчества для детей и молодежи. Об этом заявили на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по бюджету и финансам.

Квартальная рассказала, что после открытия ЦСМ в микрорайоне «Тунгуч» в него перевели врачей и пациентов, а старое здание ФАП пустует.

«У нас нет детского садика в жилмассиве. Мы обращались в управление муниципальным имуществом с просьбой организовать там детский сад. Однако нам ответили, что здание и территория не отвечают нормам. Потом сообщили, что здание передали в аренду частному лицу. Но здание разваливается», — сообщила она.

Жители просят вернуть здание муниципалитету и открыть в нем центр творчества для детей.

Начальник Общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) Ренат Айтымбетов отметил, что в жилмассиве есть начальная школа, закреплен участок для строительства новой школы, но для детского сада участка нет.

«Здание ФАП находится на балансе УМИ. Раз арендатор ничего не делает, может, надо разорвать соглашение и сделать центр? Только необходимо запланировать средства на оплату коммунальных услуг», — отметил он.

Похожая ситуация с ФАП и в жилмассиве «Ак-Тилек». Здание также передали в аренду, но при этом отсутствует детский сад или центр творчества.

Депутаты поручили ОГУКС совместно с управлением земельными ресурсами изыскать участок в жилмассиве «Ак-Тилек» для детского сада, а УМИ изучить вопрос по переданным в аренду зданиям.
Ссылка:
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке появятся два новых детских сада
Цифра дня. В Кыргызстане 1 миллион 40 тысяч детей в возрасте до семи лет
В Жогорку Кенеше спорят, правильно ли забирать приватизированные садики
В городе Ош построят детский сад. Для этого снесут старое здание школы
В мэрии Бишкека решили, что делать с центром для беспризорников
В Кыргызстане дошкольным образованием охвачено менее половины детей
Как устроить ребенка в частный детский сад за государственный счет
Нехватка мест в детских садах Бишкека служит наживой для их заведующих
Участковые вынуждены покупать канцелярские товары и бензин за свой счет
Поддержите и подпишите петицию: чиновников просят вернуть детские сады и школы
Популярные новости
Азиз Батукаев дал интервью об&nbsp;Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем Азиз Батукаев дал интервью об Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем
Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову
В&nbsp;Бишкеке люди собираются на&nbsp;митинг &laquo;За&nbsp;реальную борьбу с&nbsp;коррупцией&raquo; В Бишкеке люди собираются на митинг «За реальную борьбу с коррупцией»
Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в&nbsp;тяжелом состоянии Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в тяжелом состоянии
Бизнес
Открыт шестой магазин O!Store в&nbsp;Оше Открыт шестой магазин O!Store в Оше
&laquo;Оптима Банк&raquo; повторно получил награду за&nbsp;лучший мобильный банкинг «Оптима Банк» повторно получил награду за лучший мобильный банкинг
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
Итоги благотворительного марафона &laquo;Великая Победа!&raquo; Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»