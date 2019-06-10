В жилмассивах просят вернуть переданные частникам ФАПы и создать детские центры

В жилмассиве «Рухий-Манас» передали фельдшерско-акушерский пункт частному лицу. Жители просят вернуть его и сделать центр творчества для детей и молодежи. Об этом заявили на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по бюджету и финансам.

Квартальная рассказала, что после открытия ЦСМ в микрорайоне «Тунгуч» в него перевели врачей и пациентов, а старое здание ФАП пустует.

«У нас нет детского садика в жилмассиве. Мы обращались в управление муниципальным имуществом с просьбой организовать там детский сад. Однако нам ответили, что здание и территория не отвечают нормам. Потом сообщили, что здание передали в аренду частному лицу. Но здание разваливается», — сообщила она.

Жители просят вернуть здание муниципалитету и открыть в нем центр творчества для детей.

Начальник Общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) Ренат Айтымбетов отметил, что в жилмассиве есть начальная школа, закреплен участок для строительства новой школы, но для детского сада участка нет.

«Здание ФАП находится на балансе УМИ. Раз арендатор ничего не делает, может, надо разорвать соглашение и сделать центр? Только необходимо запланировать средства на оплату коммунальных услуг», — отметил он.

Похожая ситуация с ФАП и в жилмассиве «Ак-Тилек». Здание также передали в аренду, но при этом отсутствует детский сад или центр творчества.

Депутаты поручили ОГУКС совместно с управлением земельными ресурсами изыскать участок в жилмассиве «Ак-Тилек» для детского сада, а УМИ изучить вопрос по переданным в аренду зданиям.