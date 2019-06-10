Пороговый балл по ОРТ для поступления в вузы не изменили

Министерство образования и науки Кыргызстана установило пороговые баллы для поступления в вузы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, установлены баллы на грантовые места и все формы обучения по договору с оплатой стоимости обучения.

По основному тесту пороговый балл — 110, по предметному — 60.

В 2018 году средний балл ОРТ по итогам тестирования школьников составил 119,4 (в 2015-м — 114). При этом 26 тысяч 180 учащихся (57 процентов от общего числа) прошли тестирование и допущены к поступлению в вузы. Для сравнения: три года назад, в 2015-м, только 47 процентов школьников смогли преодолеть пороговый балл.

В министерстве добавили, что 8-13 июля состоится первый тур отбора и зачисления в вузы.