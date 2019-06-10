Общественный фонд предлагает молодежи тур в Алматы за благотворительность

Общественный благотворительный фонд женщин «Ак Жоолук Ажары» объявляет конкурс среди молодых ребят #НактаРобинГуд с главным призом — однодневный тур в Алматы. Об этом журналистам сообщили представители фонда.

По его данным, несмотря на то что фонд женский, в конкурсе могут участвовать и юноши, и девушки. Цель проекта в сборе пожертвований (в денежном эквиваленте и продуктами питания) путем проведения различных акций или благотворительных мероприятий.

«Когда мы говорим о помощи бедным за счет средств имущих или богатых, сразу на ум приходит герой английской литературы Робин Гуд. Хотя он помогал бедным посредством грабежа, мы предлагаем добровольцам проводить благотворительные встречи, устанавливать в магазинах стеллажи для сбора продуктов питания или коробки для сбора средств», — отметила директор фонда Айжан Орозбаева.

Для реализации проекта провели пилотную благотворительную акцию. По ее итогам студенты-волонтеры собрали 11 тысяч сомов. На эти средства закупят продукты и передадут нуждающимся женщинам.

На учете в фонде многодетные женщины, те, кто оказался в кризисных ситуациях, нуждающиеся в помощи из-за болезни.

Предполагается, что итоги конкурса #НактаРобинГуд будут подводить каждый месяц. Доброволец, собравший наибольшую сумму пожертвований, получит ценный приз и с сотрудниками фонда сможет лично вручить помощь нуждающимся. Остальные добровольцы также не останутся без внимания.

«Наш проект бессрочный. Первая пилотная акция показала, что проект жизнеспособен. Сейчас мы принимаем заявки от желающих стать добровольцами. Мы соберем всех желающих», — рассказали в фонде.