В Бишкеке 12 июня облачно, возможен слабый дождь. День увеличился до 15 часов 17 минут. Воздух прогреется до +25 градусов.

Отключение газа, света, воды

до 14 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой.

до 14 июня в связи с проводимыми ОсОО «Газпром Кыргызстан» ремонтно-восстановительными работами горячей воды не будет по адресам: детский сад № 110; улицы П.Лумумбы, 48-110; Кустанайская, 38, 40; Астраханская, 33; Нарвская; Профсоюзная; Сельповская; проспект Жибек Жолу, 625, переулок Красноводский, 1а.

Памятные даты

Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Великобританией

Это случилось 12 июня 1992 года. Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии открыто в Бишкеке в декабре 2011-го.

Всемирный день борьбы с детским трудом

Международная организация труда (МОТ) впервые провела Всемирный день борьбы с детским трудом в 2002 году.

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В Кыргызстане 26,7 процента детей в возрасте 5-17 лет привлекают к детскому труду. Такие данные получены в ходе исследования Нацстаткома, проведенного в 2018 году.

Его цель — привлечь внимание к этой проблеме и необходимости мер к ее ликвидации. Каждый год 12 июня правительства, организации работодателей и работников, представители гражданского общества, а также миллионы людей по всему миру объединяют свои усилия в борьбе с детским трудом.

Люди, которые меняли мир

Умер режиссер Кубанычбек Арзиев

Родился 10 января 1938 года. Режиссер, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Личность эрудированная, он мыслил масштабно и обладал удивительным знанием творчества композиторов-классиков и современников, профессионально владел актерским искусством.

Именно ему поручали постановку сложнейших оперных спектаклей: «Князь Игорь» А.Бородина, «Отелло» Дж.Верди, «Севильский цирюльник» Дж.Россини, «Паяцы» Р.Леонкавалло, «Перед бурей» М.Абдраева, «Михаил Фрунзе» В.Власова.

Помимо основной работы в Кыргызском театре оперы и балета Кубанычбек Арзиев был постоянно занят в качестве главного режиссера общеполитических программ, его приглашали художественным руководителем Кыргызского государственного цирка, более десяти лет работал на кафедре оперной подготовки Кыргызского государственного института искусств имени Б.Бейшеналиевой.

Умер 11 июня 1987 года.

Умер режиссер Алмаз Сарлыкбеков

11 ноября 1950 года в селе Толок (ныне Московский район) родился театральный режиссер Алмаз Сарлыкбеков.

С 1974-го он работал в народных театрах Кыргызстана. В 1981 году назначен главным режиссером Нарынского музыкально-драматического театра. Руководил Кыргызским государственным ТЮЗом, затем стал директором и главным режиссером Кыргызского национального академического театра драмы имени Т.Абдумомунова.

Умер в 2008 году.

Умер композитор Насыр Давлесов

Насыр Давлесов, советский композитор, народный артист Киргизской ССР, родился 15 марта 1929 года в селе Кара-Булак.

С 1956-го — главный дирижер Оркестра кыргызских народных инструментов имени К.Орозова, в 1983-1985 годах — главный дирижер Кыргызского театра оперы и балета. Автор более 200 песен, романсов, хоров, кантат, музыкальной комедии «Осторожно, невеста», оперы «Курманбек». Соавтор государственного гимна КР.

Умер в 2011 году.

У кого намечается той

Зиядин Жамалдинов

Родился 12 июня 1966 года в селе Джал Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от политической партии «Онугуу-Прогресс».

Куда сходить

Культура

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций ;

; в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

чемпионат Азии по армрестлингу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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