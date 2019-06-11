В Бишкеке 11 июня облачно, вечером возможны кратковременные дожди. День увеличился до 15 часов 17 минут. Воздух прогреется до +23 градусов.
Отключение газа, света, воды
- до 14 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой.
- до 14 июня в связи с проводимыми ОсОО «Газпром Кыргызстан» ремонтно-восстановительными работами горячей воды не будет по адресам: детский сад № 110; улицы П.Лумумбы, 48-110; Кустанайская, 38, 40; Астраханская, 33; Нарвская; Профсоюзная; Сельповская; проспект Жибек Жолу, 625, переулок Красноводский, 1а.
Люди, которые меняли мир
Умерла Токтогон Алтыбасарова
Токтогон Алтыбасарова родилась в 1924 году в Курменты.
Колхозница, принявшая на свое попечение в годы Великой Отечественной войны 150 эвакуированных детей из блокадного Ленинграда. После войны проработала в течение 44 лет секретарем сельского совета. Воспитала восьмерых собственных детей.
Проживала всю свою жизнь в родном селе Курменты.
Скончалась 11 июня 2015 года.
Стала прообразом памятника блокадникам Ленинграда, который установлен в парке Победы имени Даира Асанова в Бишкеке.
Умер Эрнис Турсунов
Советский и кыргызский поэт, драматург и переводчик, народный поэт КР родился 24 августа 1935 года во Фрунзе. В 1948 году дебютировал поэтическим сборником «Гул».
У кого намечается той
Саидбек Зулпуев
Родился 11 июня 1968 года. Директор Агентства по ликвидации банков.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций;
- в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее
- в этнокомплексе «Супара» состоится очередная лекция кыргызоведения.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
- чемпионат Азии по армрестлингу;
- Республиканский шахматный фестиваль «Бишкекское лето»;
- товарищеский матч по футболу.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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