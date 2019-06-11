В Бишкеке 11 июня облачно, вечером возможны кратковременные дожди. День увеличился до 15 часов 17 минут. Воздух прогреется до +23 градусов.

Отключение газа, света, воды

до 14 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой.

до 14 июня в связи с проводимыми ОсОО «Газпром Кыргызстан» ремонтно-восстановительными работами горячей воды не будет по адресам: детский сад № 110; улицы П.Лумумбы, 48-110; Кустанайская, 38, 40; Астраханская, 33; Нарвская; Профсоюзная; Сельповская; проспект Жибек Жолу, 625, переулок Красноводский, 1а.

Люди, которые меняли мир

Умерла Токтогон Алтыбасарова

Фото из интернета. Токтогон Алтыбасарова

Токтогон Алтыбасарова родилась в 1924 году в Курменты.

Колхозница, принявшая на свое попечение в годы Великой Отечественной войны 150 эвакуированных детей из блокадного Ленинграда. После войны проработала в течение 44 лет секретарем сельского совета. Воспитала восьмерых собственных детей.

Проживала всю свою жизнь в родном селе Курменты.

Скончалась 11 июня 2015 года.

Стала прообразом памятника блокадникам Ленинграда, который установлен в парке Победы имени Даира Асанова в Бишкеке.

Умер Эрнис Турсунов

Советский и кыргызский поэт, драматург и переводчик, народный поэт КР родился 24 августа 1935 года во Фрунзе. В 1948 году дебютировал поэтическим сборником «Гул».

Позже вышли книги «Булбул», «Жигиттер», «Бийиктик», «Автопортрет» и другие. Был известен и своими переводами. Являлся одним из первых переводчиков на кыргызский язык Корана и Библии. Также переводил произведения русских поэтов.

Его драмы «Красавицы», «Правда сильнее», «Сильные духом», «Замандаш» и «Байтик баатыр» с успехом ставились на сценах кыргызских театров.

Умер 11 июня 2014 года. У кого намечается той

Саидбек Зулпуев

Родился 11 июня 1968 года. Директор Агентства по ликвидации банков.

Куда сходить

Культура

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций ;

; в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее

«Россия — Кыргызстан»; Подробнее в этнокомплексе «Супара» состоится очередная лекция кыргызоведения.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

чемпионат Азии по армрестлингу;

Республиканский шахматный фестиваль «Бишкекское лето»;

«Бишкекское лето»; товарищеский матч по футболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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