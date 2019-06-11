00:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 11 июня облачно, вечером возможны кратковременные дожди. День увеличился до 15 часов 17 минут. Воздух прогреется до +23 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • до 14 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой.

  • до 14 июня в связи с проводимыми ОсОО «Газпром Кыргызстан» ремонтно-восстановительными работами горячей воды не будет по адресам: детский сад № 110; улицы П.Лумумбы, 48-110; Кустанайская, 38, 40; Астраханская, 33; Нарвская; Профсоюзная; Сельповская; проспект Жибек Жолу, 625, переулок Красноводский, 1а.

Люди, которые меняли мир

Умерла Токтогон Алтыбасарова

из интернета
Фото из интернета. Токтогон Алтыбасарова

Токтогон Алтыбасарова родилась в 1924 году в Курменты.

Колхозница, принявшая на свое попечение в годы Великой Отечественной войны 150 эвакуированных детей из блокадного Ленинграда. После войны проработала в течение 44 лет секретарем сельского совета. Воспитала восьмерых собственных детей.

Проживала всю свою жизнь в родном селе Курменты.

Скончалась 11 июня 2015 года.

Стала прообразом памятника блокадникам Ленинграда, который установлен в парке Победы имени Даира Асанова в Бишкеке.

Умер Эрнис Турсунов

Советский и кыргызский поэт, драматург и переводчик, народный поэт КР родился 24 августа 1935 года во Фрунзе. В 1948 году дебютировал поэтическим сборником «Гул».

Позже вышли книги «Булбул», «Жигиттер», «Бийиктик», «Автопортрет» и другие. Был известен и своими переводами. Являлся одним из первых переводчиков на кыргызский язык Корана и Библии. Также переводил произведения русских поэтов.
 
Его драмы «Красавицы», «Правда сильнее», «Сильные духом», «Замандаш» и «Байтик баатыр» с успехом ставились на сценах кыргызских театров.
 
Умер 11 июня 2014 года.

У кого намечается той

Саидбек Зулпуев

Родился 11 июня 1968 года. Директор Агентства по ликвидации банков. 

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций;
  • в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее
  • в этнокомплексе «Супара» состоится очередная лекция кыргызоведения.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

  • чемпионат Азии по армрестлингу;
  • Республиканский шахматный фестиваль «Бишкекское лето»;
  • товарищеский матч по футболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка:
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Азиз Батукаев дал интервью об&nbsp;Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем Азиз Батукаев дал интервью об Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем
Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову
В&nbsp;Бишкеке люди собираются на&nbsp;митинг &laquo;За&nbsp;реальную борьбу с&nbsp;коррупцией&raquo; В Бишкеке люди собираются на митинг «За реальную борьбу с коррупцией»
Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в&nbsp;тяжелом состоянии Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в тяжелом состоянии
Бизнес
Открыт шестой магазин O!Store в&nbsp;Оше Открыт шестой магазин O!Store в Оше
&laquo;Оптима Банк&raquo; повторно получил награду за&nbsp;лучший мобильный банкинг «Оптима Банк» повторно получил награду за лучший мобильный банкинг
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
Итоги благотворительного марафона &laquo;Великая Победа!&raquo; Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»