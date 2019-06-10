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Общество

Девятая годовщина ошской трагедии: проходят мероприятия памяти

В Оше начались мероприятия, посвященные годовщине трагических событий 2010 года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

У мемориала «Слезы матерей» состоялись возложение цветов и митинг-реквием, в ходе которого прошла минута молчания в память о погибших.

В память об июньских событиях состоялась общая молитва, а также выражены слова соболезнования родственникам погибших в тех трагических событиях.

В мероприятиях принимают участие вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, мэр Оша Таалайбек Сарыбашов, председатель горкенеша Жапарбек Ормонов, полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев, ряд общественных деятелей, представители казыята, родственники пострадавших.
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