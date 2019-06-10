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Общество

Бишкекский городской кенеш купит напрямую фотоаппарат за 240 тысяч сомов

Бишкекский городской кенеш купит напрямую фотоаппарат за 240 тысяч сомов. Об этом сообщил портал госзакупок.

Метод закупок — прямое заключение договора, так как прошлые тендеры не состоялись.

Напомним, это уже третья попытка БГК купить фотоаппарат. При первой попытке в технических характеристиках были указаны параметры для фотоаппарата Canon, что является нарушением закона о госзакупках. Эта модель относится к аппаратуре для профессионалов.

В БГК пояснили, что тендер отменили после того, как 24.kg указало на ошибки в тендерной документации.

В настоящее время в характеристиках указаны габариты фотоаппарата, под который также подходит только Canon.

Ранее чиновники жаловались, что существующий фотоаппарат не отвечает требованиям — фотографии получаются некачественными, приходится зачастую их обрабатывать. В малоосвещенных местах, помещениях в вечернее время сложно работать с такой аппаратурой.
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